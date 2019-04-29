2019-04-29T16:07:26+03:00
Происшествия

Тамбовчанин угнал чужую иномарку, чтобы покататься

31-летнего мужчину задержала полиция
Ксения АЛЕШИНА
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Поздно вечером, 28 апреля, в дежурную часть полиции поступило сообщение об угоне иномарки из гаражного кооператива, расположенного на территории поселка Строитель Тамбовского района. После поездки на кладбище хозяин автомобиля оставил свой транспорт с незапертой дверцей, чем и воспользовался злоумышленник.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Полицейские опросили свидетелей и потерпевшего, а также изъяли следы. Вскоре личность подозреваемого установили, и он был задержан сотрудниками ППС.

Угонщиком оказался 31-летний мужчина, проживающий на улице Астраханской в городе Тамбове. Как выяснилось в ходе следствия, он проходил мимо иномарки и решил на ней покататься. Автомобиль изъят и будет возвращен владельцу.

- Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение транспортным средством». Полиция просит автовладельцев бережнее относиться к транспортным средствам и соблюдать необходимые меры для их охраны, устанавливая сигнализацию и другие противоугонные средства, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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