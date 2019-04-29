2019-04-29T15:49:43+03:00
Общество

В Тамбове с мая выйдут на маршруты автобусы №2, №28 и №101

Это так называемые "дачные маршруты", которые работают лишь в теплое время года
Ирина БУРЯКОВА
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По информации МУП "Пассажирские перевозки" в Тамбове с 1 мая будет организовано движение по автобусным маршрутам: №2 "Автовокзал "Тамбов"-Динамо-Эльдорадо", №28 "Рылеева-Магистральная-Дом ветеранов" и №101 "Магистральная-Котовские дачи".

Автобусный маршрут №2 "Автовокзал"Тамбов"-"Динамо"-Эльдорадо" будет ходить по средам и выходным дням (1, 2, 3, 4, 5 мая, а также 8, 9, 10, 11, 12 мая).

Время отправления автобуса:

- от остановочного пункта "Автовокзал "Тамбов": 8:50, 18:20;

- от остановочного пункта "Железнодорожный вокзал": 9:00, 18:30;

- от остановочного пункта "Эльдорадо": 9:20, 19:00.

Автобусный маршрут №28 "Рылеева-Магистральная-Дом ветеранов" будет делать по 7 полных рейсов ежедневно:

- от остановочного пункта «Проф. лицей»: 6:50/ 8:12/ 9:42/11:47/13:47/15:32/ 17:35;

- от остановочного пункта «Магистральная»: 6:57/ 9:51/ 11:56/ 13:56/ 15:41/17:44;

- от остановочного пункта «Московская»: 7:22/ 8:49/10:19/ 12:24/14:24/16:09/18:12;

- от остановочного пункта «Дом ветеранов»: 7:40/9:10/11:15/13:15/15:00/17:00/18:30.

Автобусный маршрут №101 "Магистральная-Котовские дачи" будет доставлять пассажиров по средам, субботам, воскресеньям и в праздничные дни (1, 2, 3, 4, 5 мая и 8, 9, 10, 11, 12 мая):

- от остановочного пункта "Магистральная": 7:30, 17:20;

- от остановочного пункта "Котовские дачи": 8:50, 18:40.

ИСТОЧНИК KP.RU

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