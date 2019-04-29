В Тамбовской области с 1 мая меняется порядок выплат пособий по материнству и детству

СЕГОДНЯ 14:44 2019-04-29T14:44:06+03:00

Кроме того, пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет за апрель тамбовчане начнут получать после первомайских праздников

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В Тамбовской области увеличился средний размер пособия по уходу за ребенком до полутора лет. В первом квартале текущего года средний размер такой выплаты составил 7 тысяч 276 рублей, что на 7,4 % больше чем за 1 квартал 2018 года, сообщили в региональном отделении Фонда социального страхования. Получателями этого ежемесячного пособия в 1 квартале стали 5,5 тысяч человек. Причем больше чем для половины матерей - это выплаты на второго или последующих детей.

Специалисты Фонда обращают внимание тех, кто только собирается оформлять пособия по материнству и детству, на то, что с 1 мая меняется порядок их выплаты. Теперь они будут перечисляться только на карты национальной платежной системы «Мир» (возможность получения пособий почтовым переводом остается). В заявлении на выплату достаточно будет указать номер платежной карты «Мир», другие банковские реквизиты не требуются.

- Изменения коснутся пособий, оформленных после 1 мая 2019 года. Для тех, кто пособие уже получает, ничего не изменится: оно будет поступать по ранее указанным банковским реквизитам, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.

Пособия по уходу за ребенком до полутора лет за апрель тамбовчане начнут получать после первомайских праздников. Как пояснили в Фонде, в связи с большим количеством выходных дней выплаты начнутся не с первого, а с шестого числа.

ИСТОЧНИК KP.RU