Тамбовские полицейские раскрыли кражу кислородных баллонов

СЕГОДНЯ 14:14 2019-04-29T14:19:07+03:00

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Полицейские раскрыли преступление, произошедшее в Тамбовской области месяц назад. Так, 27 марта из у 31-летнего жителя села Ольхи Сосновского района украли несколько кислородных баллонов и металлолом. Мужчина обратился в полицию. Стражи порядка вычислили подозреваемого, им оказался 46-летний неработающий местный житель.

- Под покровом ночи злоумышленник зашел на территорию чужого подворья, открыл сарай и совершил кражу, - сообщает пресс-служба УМВД по Тамбовской области. - Часть украденного было изъято у задержанного по месту жительства, остальное он успел сдать в пункт приема черного лома.

Стражи порядка выяснили, что задержанный уже не первый раз совершает подобные кражи. В отношении подозреваемого они возбудили уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU