В Тамбовской области разыскивают пропавшую девочку-подростка

СЕГОДНЯ 13:07 2019-04-29T13:07:56+03:00

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В Тамбовской области разыскивают 16-летнюю Анастасию Магдалянову, которая ночью 27 апреля, без объяснения причин ушла из своего дома в селе Сампур Сампурского района и до сих пор ее местонахождение не установлено.

Сразу после поступления в правоохранительные органы сообщения об исчезновении школьницы в населенном пункте по месту ее проживания были организованы масштабные поисковые мероприятия, в том числе обследованы автостанции, железнодорожный вокзал, места пребывания молодежи, заброшенные дома и здания. К проведению поисковых мероприятий наряду с сотрудниками СК, органов внутренних дел и управления Росгвардии по Тамбовской области подключены добровольцы и волонтеры общественной организации «Лиза Алерт». Но пока результатов они не дали.

- По факту безвестного исчезновения несовершеннолетней следственными органами СУ СКР по Тамбовской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), - рассказали в региональном СКР. - К настоящему времени следователи уже завершили комплекс основных первоначальных следственных действий.

Так, следователи-криминалисты исследовали дом в котором живет девочка с помощью источника экспертного света. Допрошены ее родственники, одноклассники, учителя и знакомые, назначены ряд экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается.

Следственные органы просят всех, кто обладает информацией о местонахождении разыскиваемой или обстоятельствах ее исчезновения, позвонить по телефону 8 915 670 86 14 (дежурный по следственному управлению).

Приметы девушки: на вид 17 лет, рост 168-170 см., волосы черные, на правой ноге шрам.

Была одета: зеленая ветровка, серая кофта, черная футболка, черные брюки, кеды коричневого цвета.

ИСТОЧНИК KP.RU