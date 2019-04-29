2019-04-29T12:32:59+03:00
Общество

В центре «Мои Документы» Хохольского района Воронежской области состоялся официальный запуск сервиса «Мои платежи» от Сбербанка

Теперь проводить безналичные операции оплаты государственных услуг по картам любого банка можно по принципу одного окна
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Тестирование приема платежей в рамках совместного проекта ПАО Сбербанк и АУ «МФЦ» «Мои платежи» проходило около месяца. За это время состоялась проверка программного обеспечения, обучение сотрудников МФЦ, а также был откорректирован процесс перечисления денежных средств.

Сотрудники МФЦ могут принимать платежи за государственные и муниципальные услуги сразу в операционных окнах. Это позволит клиентам сократить количество посещений центра и экономить свое время.

В день запуска сервиса «Мои платежи» в филиале АУ «МФЦ» в поселке Хохольский прошло праздничное мероприятие. В нем приняли участие заместитель Председателя ЦЧБ - управляющий Головным отделением по Воронежской области ПАО Сбербанк Денис Скребец, директор АУ «МФЦ» Майя Богдалова, заместитель руководителя департамента цифрового развития Воронежской области - начальник отдела развития цифрового государственного управления Алексей Соколов и заместитель главы Хохольского муниципального района Владимир Морозов. Участники мероприятия договорились о дальнейшем развитии проекта «Мои платежи», в том числе о внедрении оплаты по QR-коду.

- Для Головного отделения по Воронежской области проект по оплате гражданами государственных и муниципальных услуг картами через POS-терминалы является одним из наиболее перспективных, - отметил заместитель Председателя ЦЧБ - управляющий Головным отделением по Воронежской области ПАО Сбербанк Денис Скребец. – Инициатива позволит сократить время обслуживание клиентов. Мы сделали еще один шаг на пути к развитию «Безналичного мира».

На правах рекламы

ИСТОЧНИК KP.RU

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