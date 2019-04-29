2019-04-29T12:25:58+03:00
Происшествия

В Тамбове девушка ударила знакомого мужчину ножом и поранилась сама

Она попыталась скрыться, но была задержана полицейскими
Ксения АЛЕШИНА
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В Тамбове, 28 апреля, вечером в дежурную часть отдела полиции № 3 УМВД России по городу Тамбову поступило сообщение от жителей многоэтажки на улице Тулиновской. Они рассказали, что в одной из квартир происходит драка.

На место происшествия выехали полицейские. У подъезда стражи порядка обратили внимание на девушку с окровавленными руками, которая пыталась скрыться. Сотрудники полиции приняли решение задержать ее до выяснения всех обстоятельств. В квартире стражи порядка нашли мужчину, чья одежда также была в крови.

Как оказалось, девушка и мужчина днем арендовали эту квартиру, чтобы выпивать там, и поссорились во время застолья. Он взяла нож и несколько раз ударила им в грудь своего знакомого. В драке девушка сама порезалась о лезвие.

- Прибывшие на сигнал врачи скорой медицинской помощи обоих пострадавших доставили в дежурное лечебное учреждение для оказания помощи. Сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливается причина ссоры, изъято орудие преступления, опрашиваются свидетели. По окончании проверки будет принято процессуальное решение, - сообщают в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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