2019-04-29T11:18:29+03:00
Происшествия

В Тамбовском районе директор магазина пыталась дать взятку полицейскому

Владелица торговой точки незаконно торговала алкоголем и хотела избежать ответственности
Ксения АЛЕШИНА
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Сотрудник отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Тамбовскому району выявил факт незаконной продажи алкоголя в торговой точке. Согласно статье 14.17. КоАП, 59-летней владелице магазина, грозил административный штраф. При составлении протокола она попыталась дать полицейскому взятку в размере 80 000 рублей. Однако страж порядка отказался от незаконного вознаграждения, а предпринимателя доставили в отдел полиции.

- В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления статьи 291 УК РФ «Взятка». За дачу взятки должностному лицу предусмотрена ответственность в виде штрафа до 500 тысяч рублей либо лишение свободы сроком до двух лет со штрафом или без него. При этом суд может лишить виновного занимаемой должности и даже запретить осужденному заниматься определенной деятельностью, - комментируют в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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