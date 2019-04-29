С тамбовского дома-интерната ветром сорвало крышу

СЕГОДНЯ 10:31 2019-04-29T10:31:30+03:00

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28 апреля в городе Уварово ветер, сила которого, по данным МЧС, составляла 19 м/с, сорвал часть кровли со здания областного учреждения - дома-интерната для престарелых и инвалидов. Площадь повреждений на двух корпусах по предварительной оценке составляет 400 кв. метров. Сразу же после получения сообщения о происшествии на место выехал глава города Владислав Денисов. Затем главой было инициировано экстренное совещание КЧС, в котором принял участие заместитель начальника ГУ МЧС России по Тамбовской области Олег Ушаков. Выяснилось, что повреждённая кровля угрозы для безопасности людей не представляет, протечек также нет. Как сообщает сайт регионального отделения «ЕР», глава города дал поручение ограничить доступ людей на территорию. В ближайшее время будут приняты меры к оценке ущерба и устранению последствий произошедшего.

- Безопасности граждан, проживающих в интернате, ничего не угрожает, - уверяет начальник управления социального развития области Анна Орехова. - 29-го апреля будет проведена оценка затрат и сроков, необходимых на восстановление кровли.

ИСТОЧНИК KP.RU