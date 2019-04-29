2019-04-29T10:31:30+03:00
Происшествия

С тамбовского дома-интерната ветром сорвало крышу

Без кровли остались два корпуса учреждения, в котором живут престарелые люди и инвалиды
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Поделиться:
Ураган сорвал кровлю на двух корпусахУраган сорвал кровлю на двух корпусах
Изменить размер текста:

28 апреля в городе Уварово ветер, сила которого, по данным МЧС, составляла 19 м/с, сорвал часть кровли со здания областного учреждения - дома-интерната для престарелых и инвалидов. Площадь повреждений на двух корпусах по предварительной оценке составляет 400 кв. метров. Сразу же после получения сообщения о происшествии на место выехал глава города Владислав Денисов. Затем главой было инициировано экстренное совещание КЧС, в котором принял участие заместитель начальника ГУ МЧС России по Тамбовской области Олег Ушаков. Выяснилось, что повреждённая кровля угрозы для безопасности людей не представляет, протечек также нет. Как сообщает сайт регионального отделения «ЕР», глава города дал поручение ограничить доступ людей на территорию. В ближайшее время будут приняты меры к оценке ущерба и устранению последствий произошедшего.

- Безопасности граждан, проживающих в интернате, ничего не угрожает, - уверяет начальник управления социального развития области Анна Орехова. - 29-го апреля будет проведена оценка затрат и сроков, необходимых на восстановление кровли.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Тамбовском районе директор магазина пыталась дать взятку полицейскому
Тамбовчан приглашают сразу на две выставки собак
«Kia Cerato» улетел в кювет в Тамбовской области: раненого доставили в больницу
Под Тамбовом автофургон врезался в «Toyota Corolla: есть пострадавший
В Тамбове сгорел склад
Всех жителей Тамбовщины приглашают принять участие в «Пасхальном Свете»
Экстренное предупреждение тамбовских спасателей: в регионе усилится ветер
В тамбовском селе люди живут без воды и газа
В электросетевое хозяйство Тамбовщины вложат более 90 миллионов рублей
Стоимость проезда в Тамбове может вырасти до 24 рублей
У тамбовчанина угнали сломанный автомобиль
В Тамбове проводят опрос по поводу размещения памятника Николаю Рябову в сквере на улице Володарского
Тамбовские пляжи готовят к купальному сезону
На майские праздники в Тамбовской области усилят меры безопасности
Госслужащие администрации Тамбовской области сдали кровь для лечения тяжелобольных людей