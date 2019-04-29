«Kia Cerato» улетел в кювет в Тамбовской области: раненого доставили в больницу
В минувшие выходные, 27 апреля, в 18 часов 15 минут на 88 километре автодороги М6 «Каспий»-Жердевка-Токаревка-Мордово-Мельгуны-Волчки-Орел-Тамбов», проходящей по территории Мордовского района, произошло дорожно-транспортное происшествие.
- Водитель автомобиля «Kia Cerato», 41-летний мужчина, не справился с управлением и допустил съезд автомобиля в кювет с последующим опрокидыванием, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.
В результат этой аварии водитель получил телесные повреждения. Мужчину доставили в Тамбов во вторую городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки.
Фото: пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
ИСТОЧНИК KP.RU