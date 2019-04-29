«Kia Cerato» улетел в кювет в Тамбовской области: раненого доставили в больницу

СЕГОДНЯ 09:53 2019-04-29T09:53:17+03:00

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В минувшие выходные, 27 апреля, в 18 часов 15 минут на 88 километре автодороги М6 «Каспий»-Жердевка-Токаревка-Мордово-Мельгуны-Волчки-Орел-Тамбов», проходящей по территории Мордовского района, произошло дорожно-транспортное происшествие.

- Водитель автомобиля «Kia Cerato», 41-летний мужчина, не справился с управлением и допустил съезд автомобиля в кювет с последующим опрокидыванием, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.

В результат этой аварии водитель получил телесные повреждения. Мужчину доставили в Тамбов во вторую городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки.

Фото: пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

ИСТОЧНИК KP.RU