Под Тамбовом автофургон врезался в «Toyota Corolla: есть пострадавший

СЕГОДНЯ 09:23 2019-04-29T09:24:54+03:00

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В минувшие выходные, 27 апреля, в 18 часов 30 минут на улице Советской около дома №244 «А» поселка Новая Ляда Тамбовского района произошло дорожно-транспортное происшествие.

Фото: пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

- Водитель автомобиля «ГАЗ 301ОGA», 42-летний мужчина, не выбрал безопасную дистанцию, в результате чего допустил столкновение с автомобилем «Toyota Corolla», под управлением 43-летнего мужчины, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.

В результате этой аварии ранения получил водитель автомобиля «Toyota Corolla». Его доставили в Тамбов во вторую городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки.

ИСТОЧНИК KP.RU