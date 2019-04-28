Всех жителей Тамбовщины приглашают принять участие в «Пасхальном Свете»

СЕГОДНЯ 12:49 2019-04-28T12:50:21+03:00

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VIII региональный фестиваль «Пасхальный Свет» пройдет с 28 апреля по 6 июня по благословению митрополита Тамбовского и Рассказовского Феодосия. Большой творческий праздник объединит все районы области.

В России Пасхальный фестиваль проводится более 15 лет. Во время мероприятия концерты, спектакли, книжные выставки, творческие встречи и благотворительные акции пройдут на разных площадках в самых отдаленных уголках региона. В мероприятии примут участие как профессиональные, так и самодеятельные творческие коллективы и исполнители, студенты, школьники, воспитанники воскресных школ. Концерты пройдут в учреждениях образования, культуры, социальных организациях, воинских частях, в исправительных учреждениях и даже на дому у пожилых людей. В рамках фестиваля будут организованы книжные выставки и благотворительные акции.

Открытие «Пасхального Света» состоится 29 апреля в Тамбовском молодежном театре. Гостей ждет гала-концерт детских самодеятельных коллективов области, а также воспитанников воскресных школ.

ИСТОЧНИК KP.RU