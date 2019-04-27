Жители тамбовского села живут без воды и газа

СЕГОДНЯ 17:05 2019-04-27T17:05:35+03:00

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Жители села Вернадовка Пичаевского района продолжают жить в «каменном» веке. Такие выводы сделала местная прокуратура, после того как провела проверку, на которой настоял Уполномоченный по правам человека в Тамбовской области Владимир Репин. С жалобой к омбудсмену обратилась жительница села. Женщина рассказала, что в домах на улице Лесной отсутствует водоснабжение и газ. Из-за этого люди вынуждены пользоваться водой из колодца, которая не пригодна для употребления, а так как в домах нет газа, жители запасаются топливом, правда весной невозможно подвезти к домам из-за подтопления и неудовлетворительного состояния дороги. Чтобы выяснить, что происходит, Уполномоченный обратился в администрацию.

- Согласно сообщению администрации Пичаевского района, поступившему в адрес Уполномоченного, в бюджетах администрации и сельсовета недостаточно денежных средств на проектирование и строительство объектов водоснабжения по ул. Лесной. По вопросу газификации было сообщено, что жители должны сами подготовить проектно-сметную документацию на строительство уличного газопровода, пройти экспертизу этой документации и достоверности сметной стоимости за свой счет, а уже затем обратиться в сельсовет и администрацию района для включения строительства газопровода в подпрограмму «Устойчивое развитие сельских территорий Тамбовской области», рассказали в аппарате Уполномоченного. - Посчитав ответ администрации Пичаевского района неубедительным и противоречащим требованиям федерального законодательства об общих принципах организации местного самоуправления, Уполномоченный обратился в прокуратуру Пичаевского района о проведении проверки и дачи правовой оценки деятельности администрации района и Подъемского сельсовета по указанным вопросам.

В итоге, проведенная прокуратурой района проверка выявила нарушения действующего федерального законодательства по обеспечению жителей с. Вернадовка водо- и газоснабжением, так как в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом относятся к вопросам местного значения поселения и муниципального района. В силу требований закона «О водоснабжении и водоотведении», в случае отсутствия на территории поселения централизованной системы холодного водоснабжения органы местного самоуправления организуют нецентрализованное холодное водоснабжение или подвоз холодной воды. По вопросу газоснабжения администрация должна была в соответствии с законодательством организовать сход граждан, на котором обсудить вопросы финансирования изготовления проектно-сметной документации на уличный газопровод, однако такого протокола в ходе проверки предоставлено не было. Прокуратура района внесла в адрес администрации Пичаевского района и Подъемского сельсовета представления об устранении выявленных нарушений.

ИСТОЧНИК KP.RU