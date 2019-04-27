В электросетевое хозяйство Тамбовщины вложат более 90 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 16:46 2019-04-27T16:46:39+03:00

Эти средства потратят на ремонт и замену оборудования, а также расчистку трасс ЛЭП от деревьев

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ФСК ЕЭС (входит в группу «Россети») приступила к выполнению ремонтной программы на линиях и подстанциях Тамбовской области. В 2019 году на повышение надежности тамбовской энергосистемы и подготовку электросетевых объектов к осенне-зимнему максимуму нагрузок запланированы затраты в объеме 91 миллиона рублей. Заместитель директора – главный инженер филиала ФСК ЕЭС – Верхне-Донское предприятие магистральных электрических сетей (ПМЭС) Виктор Синельников сообщил, что в ходе летней ремонтной кампании планируется отремонтировать 354 единицы различного подстанционного оборудования, расчистить от древесно-кустарниковой растительности более 140 га трасс ЛЭП, заменить 1189 изоляторов. Выполнение этих работ необходимо для надежного электроснабжения потребителей, обеспечения безаварийной работы электросетей в следующий осенне-зимний период.

- Прошедшей зимой, несмотря на сложные погодные условия, магистральные электропередачи Тамбовской области работали стабильно, ограничений электроснабжения потребителей не было, - сообщили в администрации Тамбовской области. - Хорошего результата удалось достичь благодаря оснащению главных питающих центров региона высоконадежным современным оборудованием. В прошлом году была завершена модернизация крупнейшего объекта тамбовской энергосистемы - подстанции 500 кВ «Тамбовская». Она была оснащена современным элегазовым оборудованием классов напряжения 220 и 500 кВ. Общая стоимость реализации проекта составила 122 миллиона рублей. Работы по замене оборудования проводились и на главном питающем энергообъекте Тамбова – подстанции 220 кВ «Тамбовская №4», а также на подстанции 220 кВ «Котовская», которая, в свою очередь, обеспечивает электроэнергией южную часть Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU