Стоимость проезда в Тамбове может вырасти до 24 рублей

СЕГОДНЯ 15:37 2019-04-27T15:37:37+03:00

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В управлении по регулированию тарифов обсудили необходимость повышения стоимости проезда в общественном транспорте. Напомним, о том, что тарифы вырастут заместитель начальника управления автодорог и транспорта Виктор Вакульчик заявлял еще зимой, после того, как стало известно о планах по внедрению в общественном транспорте безналичной системы оплаты проезда. Предполагалось, что повышение произойдет с 1 мая этого года.

Сейчас стало известно, на сколько может подорожать проезд. Так, управление по регулированию тарифов области предлагает установить его в размере 18 рублей при безналичной оплате, и 20 рублей при оплате наличными. Но с такой позицией, как следует из протокола общественного совета при управлении, на котором обсуждалось повышение стоимости проезда, не согласна администрация города Тамбова и перевозчики.

Присутствовавший на заседании председатель комитета городского хозяйства мэрии Тамбова Михаил Михалев сказал, что предлагаемый региональным управлением тариф «не сможет обеспечить качественные перевозки и может привести к уходу из пассажирского транспорта опытных перевозчиков». Он внес предложение администрации города Тамбова о повышении тарифов за безналичный расчет до 22 рублей, за наличный – до 24 рублей.

Такой тариф поддержали и перевозчики, которые пожаловались на дополнительные затраты – комиссию в размере 7% при использовании безналичного расчета, а также подорожание ГСМ и запчастей. В итоге стоимость проезда решили просчитать дополнительно, пока точный тариф не определен, зато известна разница, которая будет действовать при безналичной и обячной оплате проезда.

- Администрации Тамбовской области рекомендовано ввести с 1 июня 2019 года новые тарифы с учетом межтарифной разницы 2 рубля, - говорится в протоколе заседания общественного совета.

ИСТОЧНИК KP.RU