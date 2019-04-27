2019-04-27T14:55:42+03:00
Происшествия

У тамбовчанина угнали сломанный автомобиль

Мужчина оставил машину на обочине, но нашлись «умельцы», которые смогли ее завести
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Машину планировали разобрать на запчастиМашину планировали разобрать на запчасти
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25 апреля после смены охранник одного из предприятий районного поселка Первомайский обнаружил пропажу своего автомобиля, о чем сразу сообщил в полицию. Выяснилось, что мужчина проживает в Староюрьевском районе и приехал на дежурство на автомобиле 1989 года выпуска. Транспорт сломался, и охранник припарковал его на обочине, а сам отправился на дежурство.

Выяснилось, что преступление совершили 24-х и 22-летний жители р.п. Первомайский. Один из них ранее уже привлекался за хищение к уголовной ответственности. Оба дали признательные показания. Они рассказали, что 24 апреля около пяти утра проезжали по трассе "Первомайский-Староюрьево" и увидели на обочине автомобиль без хозяина. Проникнув внутрь салона, они завели двигатель и угнали его, чтобы потом разобрать на запчасти и продать.

- Похищенный автомобиль направлен на экспертизу, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области. - Возбуждено уголовное дело по части второй статьи 158 УК РФ «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU

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