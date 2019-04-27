В Тамбове проводят опрос по поводу размещения памятника Николаю Рябову в сквере на улице Володарского

СЕГОДНЯ 14:24 2019-04-27T14:24:10+03:00

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Администрация города Тамбова на своем официальном сайте проводит опрос горожан по поводу размещения памятника Николаю Рябову в сквере на улице Володарского.

Напомним, жители домов, прилегающих к скверу ранее высказались против этого. Люди уверены, что памятник учителю, который до создания собственной авторской школы, работал в школе №28, должен разместиться рядом с лицеем, а не на территории, к которой педагог не имеет никакого отношения. В итоге, после встречи с городскими депутатами и чиновниками жители добились проведения голосования по этому вопросу, оно пройдет в середине мая. Узнать мнение горожан решили и в администрации областного центра.

- Как символ труда и самопожертвования российских учителей уже в ближайшее время в г. Тамбове появится памятник заслуженному учителю РФ Николаю Андреевичу Рябову, - гласит размещенное на сайте мэрии объявление. - Поддерживаете ли Вы идею установки монумента в сквере по ул. Володарского, 39?

На сегодняшний день в опросе приняли участие 130 человек. Большинство тамбовчан (75%), высказались против этой идеи, «за» проголосовали всего 6% участников опроса.

ИСТОЧНИК KP.RU