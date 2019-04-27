Тамбовские пляжи готовят к купальному сезону

СЕГОДНЯ 14:08 2019-04-27T14:08:41+03:00

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Летом этого года тамбовчане смогут отдохнуть и искупаться на 11 пляжах. Как сообщает городская администрация, на сегодняшний день на 10 из них уже завезен песок, еще на один он будет доставлен в течение ближайших дней. Обследование, проведенное водолазами, показало, что дно всех тамбовских пляжей пригодно для купания.

По информации комитета городского хозяйства, практически полностью закончен ремонт и покраска оборудования, сейчас заключаются договоры на вывоз мусора, установку биотуалетов, проведение лабораторных исследований песка и воды в течение сезона. Сотрудниками муниципального учреждения «Спецтехуниверсал» установлены предупреждающие таблички, обозначены границы купальных зон, подано заявление в ГИМС на проведение обследования. Проведено обучение и аттестация 35 матросов-спасателей, которые будут дежурить на пляжах летом. Для сотрудников полиции, производящих патрулирование территорий, также скорректируют маршруты, чтобы взять под контроль пляжные зоны.

- Городским комитетом образования планируется организация ставшего уже традиционным плавательного всеобуча для школьников, - говорят в мэрии. - В июне он будет проводиться на базе бассейна «Дельфин», в июле — на пляже «Парус». Занятия с ребятами проведут тренеры-преподаватели детско-юношеской спортивной школы №6.

ИСТОЧНИК KP.RU