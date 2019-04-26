На майские праздники в Тамбовской области усилят меры безопасности
В городах и районах Тамбовщины 1 и 9 мая пройдут порядка 150 праздничных мероприятий. Самыми многочисленными из них станут праздничное шествие в День весны и труда и акция «Бессмертный полк» в Тамбове.
Как сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области, во время майских праздников для защиты жизни и здоровья жителей региона примут повышенные меры безопасности. Так, все места проведения торжеств обследуют кинологи. На прилегающих территориях будет запрещена парковка, а вокруг установят металлические барьеры и перекроют подъезды.
Обо всех случаях обнаружения подозрительных личностей и опасных, бесхозных предметах необходимо сообщать по следующим телефонам:
- УФСБ по Тамбовской области дежурный 72-40-70;
- УМВД по Тамбовской области дежурная часть 79-93-65;
- ГУ МЧС по Тамбовской области единый телефон доверия 72-99-50;
- Оперативный дежурный «Центр медицины катастроф» 63-40-15;
- Дежурно-диспетчерская служба области 72-35-27.
ИСТОЧНИК KP.RU