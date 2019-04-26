Госслужащие администрации Тамбовской области сдали кровь для лечения тяжелобольных людей

СЕГОДНЯ 16:53 2019-04-26T16:54:39+03:00

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Сотрудники областной администрации приняли участие в донорской акции в рамках проекта «На службе государству - в служении обществу!». Более 50 госслужащих сдали кровь, которая поступит в тамбовские больницы и будет использована при проведении лечения тяжелобольных людей.

- Донорская акция прошла на станции переливания крови. Наиболее активно ее поддержали сотрудники правового департамента аппарата главы администрации области, управления труда и занятости населения области, управления образования и науки области, финансового управления области. Участники акции признаются, что не могут оставаться в стороне, когда для спасения чьей-то жизни требуется донорская кровь, - сообщает пресс-служба региональной администрации. - За счет развития безвозмездного донорства тамбовские больницы оперативно пополняют банк крови.

Проект «На службе государству - в служении обществу!» реализуют совместно региональное общественное движение «Доноры Тамбовщины» и Тамбовская областная станция переливания крови. Администрация Тамбовской области участвует в нем с 2011 года. Среди госслужащих постоянно растет число активных доноров компонентов крови. Во многих департаментах и управлениях сложились инициативные донорские сообщества.

ИСТОЧНИК KP.RU