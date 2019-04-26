2019-04-26T15:04:22+03:00
Общество

В Тамбове вспомнили ликвидаторов катастрофы на Чернобыльской АЭС

26 апреля 1986 года на Чернобыльской атомной электростанции произошел ядерный взрыв
Ирина БУРЯКОВА
Поделиться:
Фото: информационное управление администрации ТамбоваФото: информационное управление администрации Тамбова
Изменить размер текста:

В день 33-й годовщины Чернобыльской трагедии в Тамбове у мемориала «Жертвам ядерных аварий и катастроф» прошел митинг памяти. В нем приняли участие оставшиеся в живых ликвидаторы Чернобыльской катастрофы, представители общественных организаций, власти и школьники. Участники митинга обратились со словами благодарности к ликвидаторам аварии, почтили минутой молчания тех, кого уже нет в живых, и возложили цветы.

Фото: информационное управление администрации Тамбова

Фото: информационное управление администрации Тамбова

Фото: информационное управление администрации Тамбова

Фото: информационное управление администрации Тамбова

- С 1986-1991 годы в ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы приняли участие 2 тысячи 31 человек из Тамбова, 1 тысяча 26 из них стали инвалидами, - сообщает пресс-служба администрации города.

Читайте также: АВАРИЯ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Госслужащие администрации Тамбовской области сдали кровь для лечения тяжелобольных людей
В Тамбове пройдет 13-ый фестиваль цветов
В тамбовскую колонию с помощью арбалета пытались перебросить мобильники и устройства к ним
Оформить загранпаспорт нового образца теперь могут жители Мичуринска
В Тамбовской области клещи покусали почти 200 человек
Житель Тамбовской области взял в кредит 7 тысяч рублей в микрофинансовой организации и попал под суд
В Тамбове произошло ДТП с тремя автомобилями: пострадали 2 человека
Полицейские вычислили телефонного мошенника, укравшего деньги у нескольких жителей Тамбовщины
В Тамбове врезались две легковушки: водителя «Лады Приоры» доставили в больницу
В Тамбовской области большегруз столкнулся с легковушкой: 1 человек погиб, 2 ранены
В Тамбове в гараже у 22-летнего парня обнаружили более 1 кг наркотиков
У тамбовчанки в поликлинике «увели» кошелек с деньгами
Водитель из Воронежской области обвиняется в попытке «подкупить» тамбовских госавтоинспекторов
Ссора двух ранее судимых жителей Тамбовщины завершилась убийством женщины
Стала известна программа празднования Первомая в Мичуринске
33-летняя тамбовчанка зарезала своего гражданского супруга
В Тамбовской области росгвардейцы эвакуировали жильцов во время пожара в пятиэтажке
26 апреля в Тамбове ограничат движение транспорта
На Тамбовщине недалеко от жилого дома обнаружили артиллерийский снаряд
Тамбов встретил «Поезд Победы»