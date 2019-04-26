В Тамбове вспомнили ликвидаторов катастрофы на Чернобыльской АЭС

СЕГОДНЯ 15:04 2019-04-26T15:04:22+03:00

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В день 33-й годовщины Чернобыльской трагедии в Тамбове у мемориала «Жертвам ядерных аварий и катастроф» прошел митинг памяти. В нем приняли участие оставшиеся в живых ликвидаторы Чернобыльской катастрофы, представители общественных организаций, власти и школьники. Участники митинга обратились со словами благодарности к ликвидаторам аварии, почтили минутой молчания тех, кого уже нет в живых, и возложили цветы.

Фото: информационное управление администрации Тамбова

Фото: информационное управление администрации Тамбова

- С 1986-1991 годы в ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы приняли участие 2 тысячи 31 человек из Тамбова, 1 тысяча 26 из них стали инвалидами, - сообщает пресс-служба администрации города.

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ИСТОЧНИК KP.RU