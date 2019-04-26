В тамбовскую колонию с помощью арбалета пытались перебросить мобильники и устройства к ним

СЕГОДНЯ 14:22 2019-04-26T14:25:09+03:00

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Сотрудники исправительной колонии № 4, расположенной в Сосновском районе, вместе с полицейскими задержали троих мужчин, которые, которые пытались доставить запрещенные предметы на режимную территорию учреждения при помощи спортивного арбалета.

К стрелам мужчины прикрепили шесть свертков. Внутри них находились семь телефонов, две платы от зарядных устройств, USB-шнур и два штекера от зарядных устройств.

- По данному факту в отношении граждан составлены протоколы об административном правонарушении и направлены в Мировой суд по Сосновскому району, - сообщает пресс-служба УФСИН России по Тамбовской области.

Осужденных собирались "порадовать" запрещенными предметамиФото: Пресс-служба УФСИН России по Тамбовской области

ИСТОЧНИК KP.RU