2019-04-26T14:25:09+03:00
Общество

В тамбовскую колонию с помощью арбалета пытались перебросить мобильники и устройства к ним

Запрещенные предметы были приделаны к стрелам
Ксения АЛЕШИНА
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Троих мужчин с арбалетом задержалиТроих мужчин с арбалетом задержалиФото: Пресс-служба УФСИН России по Тамбовской области
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Сотрудники исправительной колонии № 4, расположенной в Сосновском районе, вместе с полицейскими задержали троих мужчин, которые, которые пытались доставить запрещенные предметы на режимную территорию учреждения при помощи спортивного арбалета.

К стрелам мужчины прикрепили шесть свертков. Внутри них находились семь телефонов, две платы от зарядных устройств, USB-шнур и два штекера от зарядных устройств.

- По данному факту в отношении граждан составлены протоколы об административном правонарушении и направлены в Мировой суд по Сосновскому району, - сообщает пресс-служба УФСИН России по Тамбовской области.

Осужденных собирались "порадовать" запрещенными предметами Фото: Пресс-служба УФСИН России по Тамбовской области

Осужденных собирались "порадовать" запрещенными предметамиФото: Пресс-служба УФСИН России по Тамбовской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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