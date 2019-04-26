Оформить загранпаспорт нового образца теперь могут жители Мичуринска

СЕГОДНЯ 14:00 2019-04-26T14:00:37+03:00

Раньше это можно было сделать только в Тамбове

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В МФЦ Мичуринска с 26 апреля стало возможным оформление загранпаспорта нового образца. На сегодняшний день уже есть 15 желающих воспользоваться данной услугой.

Первым МФЦ региона, который начал оформлять загранпаспорт нового образца с электронным носителем информации сроком на десять лет, оказался Тамбов. Услуга оказывается с февраля текущего года.

- За предоставление госуслуги взимается государственная пошлина в размере 5 тысяч рублей, а для детей до 14 лет – 2,5 тысячи рублей. Срок оформления документов составляет 1 месяц для тех, кто подает их по месту жительства. Для тех, кто работает с секретными сведениями, отнесенными к государственной тайне, или подает документы по месту пребывания, - 3 месяца, - прокомментировали в пресс-службе администрации Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU