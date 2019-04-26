В Тамбовской области клещи покусали почти 200 человек

СЕГОДНЯ 13:32 2019-04-26T15:39:18+03:00

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На территории Тамбовщины сохраняется активность клещей. Как сообщает региональное управление Роспотребнадзора, по состоянию на 25 апреля за помощью к медикам обратилось 193 пострадавших от их укусов, в том числе 51 ребенок. За прошедшую неделю членистоногие покусали 98 человек, из которых 24 – дети.

- В области продолжаются энтомологические обследования мест массового пребывания населения. По оперативным данным ФБУЗ «ЦГиЭ в Тамбовской области» выявлен высокий уровень заклещевленности на территориях парка «Дружбы», спусков к Ласковскому карьеру со стороны парка «Победы», Полынковского и Петропавловского кладбищ г. Тамбова, - комментируют специалисты.

Добавим, что Тамбовская область неэндемична по заболеваемости клещевым энцефалитом, но подхватить опасную инфекцию можно при посещении ряда регионов РФ. Иммунизация против этого заболевания для тех, кто выезжает в эндемичные регионы, проводится на базе ТОГБУЗ «Городская поликлиника им. Арх. Луки г. Тамбова» и ООО «Тамбовмедсервис».

ИСТОЧНИК KP.RU