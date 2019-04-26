Житель Тамбовской области взял в кредит 7 тысяч рублей в микрофинансовой организации и попал под суд

СЕГОДНЯ 12:59 2019-04-26T12:59:01+03:00

Он предоставил ложные сведения о своей зарплате

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В Тамбовской области суд вынес приговор 25-летнему жителю города Жердевка. Он признан виновным в мошенничестве в сфере кредитования - по статье 159.1 УК РФ. Молодой человек взял в кредит 7 тысяч рублей через сайт микрофинансовой компании, предоставив ложные сведения о зарплате.

- Не имея реальной возможности и истинных намерений по погашению кредита, подсудимый предоставил ложные сведения о месте работы и ежемесячном заработке, - сообщает пресс-служба прокуратуры Тамбовской области.

Суд назначил парню наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей, который он должен оплатить в течение 60-ти дней со дня вступления приговора в законную силу.

- Привлечение к уголовной ответственности не освобождает осужденного от возмещения причиненного микрофинансовой организации ущерба, - сказали в прокуратуре.

ИСТОЧНИК KP.RU