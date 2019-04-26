2019-04-26T12:16:01+03:00
Происшествия

В Тамбове произошло ДТП с тремя автомобилями: пострадали 2 человека

Авария случилась на Пролетарской
Ирина БУРЯКОВА
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Фото: пресс-служба УГИБДД по Тамбовской областиФото: пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
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25 апреля в 21 час 36 минут в Тамбове на улице Пролетарской в районе дома №194Б произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех машин.

Фото: пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Фото: пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

- Водитель автомобиля «Хендай Солярис», 25-летний парень, при движении на запрещающий сигнал светофора допустил столкновение с движущимся на разрешающий сигнал светофора автомобилем «Лада Приора», под управлением 62-летнего мужчины, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области. - От удара «Хендай Солярис» в неконтролируемом движении столкнулся с остановившимся на запрещающий сигнал светофора автомобилем «Лада Гранта», под управлением другого 62-летнего мужчины.

В результате ДТП пострадали водитель и пассажир автомобиля «Хендай Солярис» - 24-летняя девушка. Их на автомобиле скорой медицинской помощи доставили в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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