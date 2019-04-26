2019-04-26T11:47:48+03:00
Происшествия

Полицейские вычислили телефонного мошенника, укравшего деньги у нескольких жителей Тамбовщины

Им оказался новосибирец
Ирина БУРЯКОВА
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Полицейские установили причастность 40-летнего жителя Новосибирска к совершению серии телефонных мошенничеств. В настоящее время подозреваемый находится в следственном изоляторе Томской области и признался в трех эпизодах преступной деятельности, совершенных в Тамбовской области - в Кирсанове, Жердевке и Котовске.

Так, к примеру, в апреле минувшего года в Тамбовской области в городе Жердевка от действий мошенника пострадала 77-летняя женщина. В ночное время ей позвонил неизвестный, от лица ее сына сообщил об аварии и сбитом пешеходе, потребовал перевести 20 тысяч рублей на указанный номер телефона. Пенсионерка без раздумий выполнила все требования мошенника и перечислила деньги. Спустя какое-то время она позвонила сыну и узнала, что аварии не было, а деньги она отправила преступникам.

Тамбовские полицейские возбудили уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество». В ходе его расследования стражи порядка установили номера телефонов, которыми пользовались мошенники, а также банковские счета, куда перечислялись деньги.

- В ходе проведенного комплекса следственно-оперативных мероприятий была получена информация о причастности 40-летнего жителя Новосибирска к совершению данного преступления, - сообщает пресс-служба УМВД по Тамбовской области. - Тамбовскими полицейскими он опрошен в Томской области, получены доказательства его причастности к данным преступлениям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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