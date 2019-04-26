В Тамбове врезались две легковушки: водителя «Лады Приоры» доставили в больницу
25 апреля около восьми часов вечера в Тамбове на регулируемом перекрестке улиц Карла Маркса и Бульвара Энтузиастов произошло дорожно-транспортное происшествие.
Фото: пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
- Водитель автомобиля «Лада Приора», 26-летний мужчина, при совершении поворота налево допустил столкновение с автомобилем «ВАЗ 211440», под управлением 24-летнего мужчины, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.
В результате этой аварии пострадал водитель «Лады Приоры». На автомобиле скорой медицинской помощи его доставили в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки.
Фото: пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
ИСТОЧНИК KP.RU