2019-04-26T11:09:51+03:00
Происшествия

В Тамбове врезались две легковушки: водителя «Лады Приоры» доставили в больницу

ДТП случилось на перекрестке
Ирина БУРЯКОВА
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Фото: пресс-служба УГИБДД по Тамбовской областиФото: пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
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25 апреля около восьми часов вечера в Тамбове на регулируемом перекрестке улиц Карла Маркса и Бульвара Энтузиастов произошло дорожно-транспортное происшествие.

Фото: пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Фото: пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

- Водитель автомобиля «Лада Приора», 26-летний мужчина, при совершении поворота налево допустил столкновение с автомобилем «ВАЗ 211440», под управлением 24-летнего мужчины, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.

В результате этой аварии пострадал водитель «Лады Приоры». На автомобиле скорой медицинской помощи его доставили в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки.

Фото: пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Фото: пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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