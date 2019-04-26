В Тамбове врезались две легковушки: водителя «Лады Приоры» доставили в больницу

СЕГОДНЯ 11:08 2019-04-26T11:09:51+03:00

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25 апреля около восьми часов вечера в Тамбове на регулируемом перекрестке улиц Карла Маркса и Бульвара Энтузиастов произошло дорожно-транспортное происшествие.

Фото: пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

- Водитель автомобиля «Лада Приора», 26-летний мужчина, при совершении поворота налево допустил столкновение с автомобилем «ВАЗ 211440», под управлением 24-летнего мужчины, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.

В результате этой аварии пострадал водитель «Лады Приоры». На автомобиле скорой медицинской помощи его доставили в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки.

Фото: пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

ИСТОЧНИК KP.RU