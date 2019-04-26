СЕГОДНЯ 10:15 2019-04-26T10:18:59+03:00

В Тамбове в гараже у 22-летнего парня обнаружили более 1 кг наркотиков.

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Сотрудники полиции задержали 22-летнего жителя Тамбова за хранение наркотических веществ в особо крупном размере. В его гараже стражи порядка обнаружили более одного килограмма N-метилэфедрона. Злоумышленник был задержан с поличным в момент закладки наркотиков в тайник. В ходе проведенных личного досмотра оперативники изъяли у него около трех граммов «соли».

- Кроме того, в ходе обыска в арендованном им гараже было обнаружено несколько полиэтиленовых свертков с веществом синтетического происхождения. Изъятое вещество было направлено на экспертизу в экспертно-криминалистический центр, - сообщает пресс-служба УМВД по Тамбовской области. - В ходе исследований было установлено, что изъятое вещество является синтетическим наркотиком N-метилэфедрон, общей массой более 1 килограмма.

Полицейские возбудили уголовное дело по статье 228.1 УК РФ «Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». Санкции статей предусматривают максимальное наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

На время расследования уголовного дела молодому человеку избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU