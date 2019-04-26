2019-04-26T09:43:43+03:00
Происшествия

У тамбовчанки в поликлинике «увели» кошелек с деньгами

Женщина оставила свою сумочку на скамейке без присмотра
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В дежурную часть полиции ОМВД по Инжавинскому району поступило сообщение от 48-летней местной жительницы. Женщина рассказала, что 19 апреля находилась в здании местного медучреждения и оставила без присмотра на скамейке свою сумочку. А вернувшись, не обнаружила в ней кошелька с тремя тысячами рублей. Полицейские выехали на место кражи и опросили всех возможных свидетелей, с ближайших камер видеонаблюдения изъяли запись, которая в дальнейшем помогла найти преступника.

- В результате сотрудники уголовного розыска нашли 40-летнюю женщину, у которой изъяли кошелек с похищенными деньгами, рассказали в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области. - Полицейские вернули потерпевшей всю похищенную сумму. Преступнице грозит уголовная ответственность.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Госслужащие администрации Тамбовской области сдали кровь для лечения тяжелобольных людей
В Тамбове пройдет 13-ый фестиваль цветов
В Тамбове вспомнили ликвидаторов катастрофы на Чернобыльской АЭС
В тамбовскую колонию с помощью арбалета пытались перебросить мобильники и устройства к ним
Оформить загранпаспорт нового образца теперь могут жители Мичуринска
В Тамбовской области клещи покусали почти 200 человек
Житель Тамбовской области взял в кредит 7 тысяч рублей в микрофинансовой организации и попал под суд
В Тамбове произошло ДТП с тремя автомобилями: пострадали 2 человека
Полицейские вычислили телефонного мошенника, укравшего деньги у нескольких жителей Тамбовщины
В Тамбове врезались две легковушки: водителя «Лады Приоры» доставили в больницу
В Тамбовской области большегруз столкнулся с легковушкой: 1 человек погиб, 2 ранены
В Тамбове в гараже у 22-летнего парня обнаружили более 1 кг наркотиков
Водитель из Воронежской области обвиняется в попытке «подкупить» тамбовских госавтоинспекторов
Ссора двух ранее судимых жителей Тамбовщины завершилась убийством женщины
Стала известна программа празднования Первомая в Мичуринске
33-летняя тамбовчанка зарезала своего гражданского супруга
В Тамбовской области росгвардейцы эвакуировали жильцов во время пожара в пятиэтажке
26 апреля в Тамбове ограничат движение транспорта
На Тамбовщине недалеко от жилого дома обнаружили артиллерийский снаряд
Тамбов встретил «Поезд Победы»