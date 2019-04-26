У тамбовчанки в поликлинике «увели» кошелек с деньгами

СЕГОДНЯ 09:43 2019-04-26T09:43:43+03:00

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В дежурную часть полиции ОМВД по Инжавинскому району поступило сообщение от 48-летней местной жительницы. Женщина рассказала, что 19 апреля находилась в здании местного медучреждения и оставила без присмотра на скамейке свою сумочку. А вернувшись, не обнаружила в ней кошелька с тремя тысячами рублей. Полицейские выехали на место кражи и опросили всех возможных свидетелей, с ближайших камер видеонаблюдения изъяли запись, которая в дальнейшем помогла найти преступника.

- В результате сотрудники уголовного розыска нашли 40-летнюю женщину, у которой изъяли кошелек с похищенными деньгами, рассказали в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области. - Полицейские вернули потерпевшей всю похищенную сумму. Преступнице грозит уголовная ответственность.

ИСТОЧНИК KP.RU