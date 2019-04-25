2019-04-25T17:56:12+03:00
Происшествия

Водитель из Воронежской области обвиняется в попытке «подкупить» тамбовских госавтоинспекторов

Он пытался дать сотрудникам ДПС две тысячи рублей
Ирина БУРЯКОВА
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В Тамбовской области следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 26-летнего жителя Воронежской области. Он обвиняется в покушении на дачу взятки. Так, 27 февраля тамбовские госавтоинспекторы на 137-м километре автодороги «Воронеж-Тамбов» остановили легковой автомобиль, движущийся с выключенным светом фар, водитель которого не был пристегнут ремнем безопасности. Кроме того, по данным следствия, во время проверки документов полицейские установили факт подделки договора купли-продажи транспортного средства и нахождения регистрационного знака автомобиля в розыске.

- Опасаясь ответственности и не желая тратить время на разбирательства, водитель, находясь в патрульном автомобиле, положил в задний карман переднего водительского сидения денежную купюру достоинством 2 тысячи рублей в качестве взятки сотрудникам полиции за непринятие административных мер, - сообщает пресс-служба СУ СК по Тамбовской области.

Полицейские от незаконного денежного вознаграждения отказались.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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