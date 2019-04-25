2019-04-25T17:37:19+03:00
Происшествия

Ссора двух ранее судимых жителей Тамбовщины завершилась убийством женщины

Погибшей было 37 лет
Ирина БУРЯКОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Тамбовской области следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 51-летнего местного жителя. Он обвиняется в убийстве человека.

- 1 февраля в поселке совхоза «Селезневский» в ходе распития спиртных напитков в компании знакомых обвиняемый высказал оскорбительные фразы в адрес присутствующей женщины, связанные с ее прошлой судимостью. После этих слов она взяла в руку нож. В это время обвиняемый схватил ее за руку, держащую нож, и нанес ей же удар в область груди, - сообщает пресс-служба СУ СК по Тамбовской области.

От полученного ранения 37-летняя женщина сразу скончалась.

Известно, что злоумышленник ранее был неоднократно судим, почти 15 лет провел в местах лишения свободы, в том числе и за совершение аналогичного преступления.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Водитель из Воронежской области обвиняется в попытке «подкупить» тамбовских госавтоинспекторов
Стала известна программа празднования Первомая в Мичуринске
33-летняя тамбовчанка зарезала своего гражданского супруга
В Тамбовской области росгвардейцы эвакуировали жильцов во время пожара в пятиэтажке
26 апреля в Тамбове ограничат движение транспорта
На Тамбовщине недалеко от жилого дома обнаружили артиллерийский снаряд
Тамбов встретил «Поезд Победы»
В Мичуринске задержали серийного дачного вора
Тамбовчанин отправился в тюрьму за распространение порнографии в соцсети
В тамбовском интернате для ветеранов войны появился WI-FI
Полицейские задержали мошенника, обманувшего тамбовчанина
На Тамбовщине в кювет улетел мотоциклист: его доставили в больницу
Тамбовчан приглашают в «Альбом памяти»
Женщина на легковушке сбила велосипедистку в Тамбовской области
В Тамбовской области пенсионерка "забаррикадировала" свой дом алкоголем
В Тамбове водитель «Renault Logan» врезался в мотоциклиста: пострадавшего доставили в больницу
Служебная собака обнаружила взрывчатые вещества на Тамбовщине
25 медиков поехали работать в тамбовские села
Юрлицо, давшее 780 тысяч рублей в качестве взятки тамбовскому МЧСнику, заплатит штраф
Парк культуры в Тамбове открывает сезон
В Тамбове к многоэтажке на Энгельса тянут газ
Боксеру из Мичуринска присвоили звание мастера спорта
В Тамбовской области задержали велосипедного вора
Котовчанин получил реальный срок за попытку дачи взятки полицейскому
В Тамбовской области мужчина пытался убить знакомого, к которому приревновал жену
В Тамбове сотрудница банка оформила кредит на случайного человека и потратила деньги
Спортивно-тренировочный центр «Тамбов» выиграл премию журнала «SportsFacilities»