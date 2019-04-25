Ссора двух ранее судимых жителей Тамбовщины завершилась убийством женщины

СЕГОДНЯ 17:37 2019-04-25T17:37:19+03:00

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В Тамбовской области следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 51-летнего местного жителя. Он обвиняется в убийстве человека.

- 1 февраля в поселке совхоза «Селезневский» в ходе распития спиртных напитков в компании знакомых обвиняемый высказал оскорбительные фразы в адрес присутствующей женщины, связанные с ее прошлой судимостью. После этих слов она взяла в руку нож. В это время обвиняемый схватил ее за руку, держащую нож, и нанес ей же удар в область груди, - сообщает пресс-служба СУ СК по Тамбовской области.

От полученного ранения 37-летняя женщина сразу скончалась.

Известно, что злоумышленник ранее был неоднократно судим, почти 15 лет провел в местах лишения свободы, в том числе и за совершение аналогичного преступления.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU