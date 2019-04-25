2019-04-25T16:25:52+03:00
Происшествия

33-летняя тамбовчанка зарезала своего гражданского супруга

Мужчина ударил ее по лицу, а она нанесла ему ответный удар ножом
Ирина БУРЯКОВА
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В Тамбовской области следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 33-летней жительницы Тамбовского района. Она обвиняется в убийстве своего гражданского мужа.

- 3 февраля в селе Орловка обвиняемая вместе с гражданским супругом пришли в гости к родственникам. Во время застолья между сожителями на почве ревности произошел конфликт, в ходе которого мужчина ударил женщину по лицу и направился к выходу из комнаты. В это время она схватила со стола нож и нанесла ему удар в спину, - сообщает пресс-служба СУ СК по Тамбовской области.

От полученного ранения 39-летний потерпевший сразу скончался.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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