В Тамбовской области росгвардейцы эвакуировали жильцов во время пожара в пятиэтажке

СЕГОДНЯ 16:02 2019-04-25T16:04:14+03:00

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Поздно ночью сотрудники группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии получили сообщение от дежурного о задымлении в одной из квартир жилого пятиэтажного дома в микрорайоне "Молодежный" города Уварово. В течение двух минут прапорщик полиции Алексей Росляков и старший сержант полиции Алексей Тупицын прибыли по указанному адресу. Оказалось, что возгорание произошло в квартире на втором этаже.

Гвардейцы приняли решение немедленно эвакуировать всех жильцов. Поскольку пожар начался ночью, многие уже спали. Они стучали в двери, чтобы разбудить людей, убеждая покинуть дом.

- Благодаря профессиональным действиям происшествие обошлось без человеческих жертв, - сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Тамбовской области. - Вскоре на место прибыла пожарная бригада, которая ликвидировала возгорание.

ИСТОЧНИК KP.RU