2019-04-25T15:31:03+03:00
Общество

26 апреля в Тамбове ограничат движение транспорта

Это коснется улицы Кронштадтской
Ирина БУРЯКОВА
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Вниманию водителей. В пятницу, 26 апреля, в Тамбове пройдет мероприятие, посвященное Дню участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф. В целях обеспечения безопасности дорожного движения в этот день вводится ряд ограничений дорожного движения.

Так, с 7 утра и до окончания мероприятия будет запрещена остановка и стоянка транспортных средств (кроме транспорта участников мероприятия) по улице Кронштадтской, на участке от Кронштадтской площади до улицы Набережной и непосредственно на Кронштадтской площади.

- Муниципальному учреждению «Спецдорсервис» дано поручение разработать схему установки временных дорожных знаков и установить в соответствии с ней средства регулирования дорожного движения на время проведения мероприятия, - сообщает пресс-служба администрации Тамбова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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