2019-04-25T14:52:11+03:00
Происшествия

На Тамбовщине недалеко от жилого дома обнаружили артиллерийский снаряд

Бдительные прохожие сразу позвонили в полицию
Ирина БУРЯКОВА
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24 апреля около 17 часов в дежурную часть поступило сообщение об обнаружении подозрительного предмета на улице Жукова в городе Рассказово. В двухстах метрах от жилого дома, в заболоченной местности, прохожие увидели торчащую на поверхности металлическую часть какого-то предмета и сообщили об этом в полицию.

На место незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. Кинолог с собакой совместно с саперами обследовали участок и извлекли подозрительный предмет.

- Была обнаружена болванка артиллерийского снаряда калибра 203 миллиметра. Судя по следам коррозии на корпусе она длительное время находилась в этом месте, - сообщает пресс-служба УМВД по Тамбовской области. - Сотрудники Росгвардии вывезли снаряд на безлюдный пустырь за городом и уничтожили. Ведется проверка на предмет происхождения находки.

Стражи порядка поблагодарили граждан за проявленную бдительность и своевременный вызов полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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