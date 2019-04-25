2019-04-25T14:25:39+03:00
Общество

Тамбов встретил «Поезд Победы»

«Поезд Победы» - это патриотическая акция Юго-Восточной железной дороги, которая проводится с 1995 года
Ирина БУРЯКОВА
Поделиться:
Фото: информационное управление администрации ТамбоваФото: информационное управление администрации Тамбова
Изменить размер текста:

25 апреля Тамбов встретил «Поезд Победы». Ретро-состав, который стартовал от станции Прохоровка Белгородской области, проехал крупные станции в Белгородской, Воронежской, Липецкой, Саратовской и Тамбовской областях. На платформе железнодорожного вокзала Тамбова горожане всех возрастов стали участниками этой патриотической акции.

Фото: информационное управление администрации Тамбова

Фото: информационное управление администрации Тамбова

Фото: информационное управление администрации Тамбова

Фото: информационное управление администрации Тамбова

- Многие не смогли сдержать слез столь пронзительной и трогательной была сцена, показывающая встречу молодых солдат, вернувшихся с Победой с войны. Молодые девушки с букетами, дождавшиеся своих любимых, не скрывали эмоций, кружась с ними в вальсе, - сообщает пресс-служба администрации Тамбова. - Во время концерта прозвучала литературно-драматическая композиция «Победный май», юные артисты исполнили стихи и песни военных лет.

Фото: информационное управление администрации Тамбова

Фото: информационное управление администрации Тамбова

Фото: информационное управление администрации Тамбова

Фото: информационное управление администрации Тамбова

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
26 апреля в Тамбове ограничат движение транспорта
На Тамбовщине недалеко от жилого дома обнаружили артиллерийский снаряд
В Мичуринске задержали серийного дачного вора
Тамбовчанин отправился в тюрьму за распространение порнографии в соцсети
В тамбовском интернате для ветеранов войны появился WI-FI
Полицейские задержали мошенника, обманувшего тамбовчанина
На Тамбовщине в кювет улетел мотоциклист: его доставили в больницу
Тамбовчан приглашают в «Альбом памяти»
Женщина на легковушке сбила велосипедистку в Тамбовской области
В Тамбовской области пенсионерка "забаррикадировала" свой дом алкоголем
В Тамбове водитель «Renault Logan» врезался в мотоциклиста: пострадавшего доставили в больницу
Служебная собака обнаружила взрывчатые вещества на Тамбовщине
25 медиков поехали работать в тамбовские села
Юрлицо, давшее 780 тысяч рублей в качестве взятки тамбовскому МЧСнику, заплатит штраф
Парк культуры в Тамбове открывает сезон
В Тамбове к многоэтажке на Энгельса тянут газ
Боксеру из Мичуринска присвоили звание мастера спорта
В Тамбовской области задержали велосипедного вора
Котовчанин получил реальный срок за попытку дачи взятки полицейскому
В Тамбовской области мужчина пытался убить знакомого, к которому приревновал жену
В Тамбове сотрудница банка оформила кредит на случайного человека и потратила деньги
Спортивно-тренировочный центр «Тамбов» выиграл премию журнала «SportsFacilities»