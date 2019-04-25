СЕГОДНЯ 14:18 2019-04-25T14:25:39+03:00

«Поезд Победы» - это патриотическая акция Юго-Восточной железной дороги, которая проводится с 1995 года

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25 апреля Тамбов встретил «Поезд Победы». Ретро-состав, который стартовал от станции Прохоровка Белгородской области, проехал крупные станции в Белгородской, Воронежской, Липецкой, Саратовской и Тамбовской областях. На платформе железнодорожного вокзала Тамбова горожане всех возрастов стали участниками этой патриотической акции.

Фото: информационное управление администрации Тамбова

Фото: информационное управление администрации Тамбова

- Многие не смогли сдержать слез столь пронзительной и трогательной была сцена, показывающая встречу молодых солдат, вернувшихся с Победой с войны. Молодые девушки с букетами, дождавшиеся своих любимых, не скрывали эмоций, кружась с ними в вальсе, - сообщает пресс-служба администрации Тамбова. - Во время концерта прозвучала литературно-драматическая композиция «Победный май», юные артисты исполнили стихи и песни военных лет.

Фото: информационное управление администрации Тамбова

Фото: информационное управление администрации Тамбова

ИСТОЧНИК KP.RU