2019-04-25T14:03:11+03:00
Происшествия

В Мичуринске задержали серийного дачного вора

Мужчина взламывал дверные замки и проникал внутрь домиков
Ксения АЛЕШИНА
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Мичуринские полицейские за минувшие сутки раскрыли серию дачных краж. По подозрению в совершении преступлений был задержан 47-летний ранее судимый житель наукограда. По месту жительства у мужчины стражи порядка нашли похищенное имущество. Часть украденных предметов сотрудники полиции изъяли, а вот другую вор успел продать.

В дежурную часть полиции города Мичуринска 9 апреля поступило сообщение о краже из дачного сообщества «Мичуринец». На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Полицейские опросили потерпевшую женщину, у которой из дачного домика пропал садовый инвентарь и бытовые приборы. Осмотр помещения выявил, что злоумышленник проник внутрь, взломав дверной замок. Эксперты-криминалисты изъяли следы пальцев рук и обуви, которые оставил вор. По словам соседей, похожие кражи произошли в ближайших дачах. Злоумышленник похищал бытовые приборы, садовый инвентарь и металлолом.

- В настоящее время ведутся мероприятия по документированию преступной деятельности. Возбуждено уголовное дело по п. «А» части 3 статьи 158 УК РФ «Кража», - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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