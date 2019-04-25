В тамбовском интернате для ветеранов войны появился WI-FI

СЕГОДНЯ 12:59 2019-04-25T12:59:39+03:00

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К Уполномоченном по правам человека в Тамбовской области поступило обращение, в котором заявитель попросил посодействовать в обеспечении Интернетом постояльцев тамбовского дома-интернета для ветеранов войны и труда, а именно оборудовать в соцучреждении сеть «Wi-Fi».

- Ознакомившись с этим обращением Уполномоченный направил рекомендации в управление социальной защиты и семейной политики Тамбовской области об организации работы по обеспечению свободного доступа к сети интернет в режиме «Wi-FI» в учреждении, - сообщили в аппарате Уполномоченного. - По результатам рассмотрения обращения из управления социальной защиты и семейной политики Тамбовской области поступила информация о том, что для получателей социальных услуг с целью беспрепятственного пользования сетью интернет администрацией учреждения организовано пространство с компьютерным оборудованием. Таким образом было оказано содействие в восстановлении беспрепятственного доступа к сети интернет в режиме «Wi-FI» и социализации проживающих в учреждении граждан.

ИСТОЧНИК KP.RU