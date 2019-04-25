Полицейские задержали мошенника, обманувшего тамбовчанина

СЕГОДНЯ 12:22 2019-04-25T12:22:55+03:00

Злоумышленник вошел в доверие к 44-летнему знакомому и завладел его имуществом

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24 апреля полицейские раскрыли преступление, произошедшее в Тамбове месяц назад. Так, 25 марта 44-летний местный житель одолжил на время своему приятелю телефон марки "Хуавей". В назначенное время имущество ему возвращено не было. Тогда владелец мобильного забеспокоился, так как знакомый долгое время "кормил" его обещаниями. В итоге потерпевший обратился в органы правопорядка.

Сотрудники полиции задержали "телефонного приятеля". 31-летний задержанный сознался в мошенничестве и пояснил, что уже давно продал телефон неизвестному, а деньги потратил.

- Теперь ему придется возместить материальный ущерб потерпевшему, - сообщает пресс-служба УМВД по Тамбовской области. - Ранее задержанный уже не раз имел проблемы с законом. В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ "Мошенничество".

ИСТОЧНИК KP.RU