2019-04-25T11:55:05+03:00
Происшествия

На Тамбовщине в кювет улетел мотоциклист: его доставили в больницу

Авария случилась в Мичуринском районе
Ирина БУРЯКОВА
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Фото: пресс-служба УМВД по Тамбовской областиФото: пресс-служба УМВД по Тамбовской области
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24 апреля в 19 часов 20 на улице Советской около дома №160 в селе Новоникольское Мичуринского района произошло дорожно-транспортное происшествие.

- Водитель мотоцикла «Honda», 29-летний мужчина, не справился с управлением и допустил съезд в правый по ходу движения кювет с последующим опрокидыванием, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.

Фото: пресс-служба УМВД по Тамбовской области

Фото: пресс-служба УМВД по Тамбовской области

В результате этой аварии мотоциклист получил ранения и был доставлен на автомобиле скорой медицинской помощи в Мичуринскую центральную районную больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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