На Тамбовщине в кювет улетел мотоциклист: его доставили в больницу

СЕГОДНЯ 11:55 2019-04-25T11:55:05+03:00

Изменить размер текста: A A

24 апреля в 19 часов 20 на улице Советской около дома №160 в селе Новоникольское Мичуринского района произошло дорожно-транспортное происшествие.

- Водитель мотоцикла «Honda», 29-летний мужчина, не справился с управлением и допустил съезд в правый по ходу движения кювет с последующим опрокидыванием, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.

Фото: пресс-служба УМВД по Тамбовской области

В результате этой аварии мотоциклист получил ранения и был доставлен на автомобиле скорой медицинской помощи в Мичуринскую центральную районную больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU