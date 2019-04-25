На Тамбовщине в кювет улетел мотоциклист: его доставили в больницу
Авария случилась в Мичуринском районе
Фото: пресс-служба УМВД по Тамбовской области
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24 апреля в 19 часов 20 на улице Советской около дома №160 в селе Новоникольское Мичуринского района произошло дорожно-транспортное происшествие.
- Водитель мотоцикла «Honda», 29-летний мужчина, не справился с управлением и допустил съезд в правый по ходу движения кювет с последующим опрокидыванием, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.
Фото: пресс-служба УМВД по Тамбовской области
В результате этой аварии мотоциклист получил ранения и был доставлен на автомобиле скорой медицинской помощи в Мичуринскую центральную районную больницу.
ИСТОЧНИК KP.RU