Тамбовчан приглашают в «Альбом памяти»

СЕГОДНЯ 11:21 2019-04-25T11:24:09+03:00

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Вот уже несколько лет тамбовчане вместе создают фотолетопись истории Отечества и малой Родины. С 2015 года в регионе реализуется проект «Альбом памяти». Это сетевой архив фотографий, сделанных с 1930-го по 1955 год. На фото - лица и события предвоенных и послевоенных лет и кадры, сделанные во время Второй мировой войны.

- Во многих семьях хранятся альбомы старых фотографий, которые сегодня, в век цифровых технологий, приобретают значение не просто памятных карточек, но и культурных объектов прошлого. Особенно бережно хранят тамбовчане фотографии своих близких, запечатленных в трудные годы войны, - отмечают в пресс-службе администрации Тамбовской области. - Жители Тамбовщины стали активными участниками проекта: сегодня на сайте «Альбомы памяти» размещено свыше 5,5 тысяч материалов. Кроме фотографий на сайте размещаются письма - «военные треугольники», документы и открытки тех лет.

Над проектом работают специалисты Тамбовской областной библиотеки имени Пушкина совместно с коллегами из других книгохранилищ региона. Организаторы приглашают всех жителей области принять участие в проекте и поделиться своей историей. Акция проходит под девизом: «Сохраните навсегда!», ведь фотографии станут доступным пользователям интернета, а значит, их смогут увидеть миллионы людей во всем мире.

Любой житель области может прийти в ближайшую к нему библиотеку (адреса и контакты можно найти, пройдя по этой гиперссылке,) и принести фотографии из домашнего архива. Сотрудники библиотек оперативно сканируют принесенные фотоматериалы и размещают их c описанием в «Альбоме памяти».

ИСТОЧНИК KP.RU