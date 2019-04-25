Женщина на легковушке сбила велосипедистку в Тамбовской области
Авария случилась в Бондарском районе
Фото: пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
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24 апреля в 16 часов 45 минут на улице Ленинградской около дома №43 в селе Бондари Бондарского района произошло дорожно-транспортное происшествие.
- Водитель автомобиля «Lada-217230», 27-летняя женщина, при движении задним ходом со стоянки допустила наезд на велосипедиста, 40-летнюю женщину, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.
В результате этой аварии велосипедистка получила травмы и была доставлена в Бондарскую центральную районную больницу.
ИСТОЧНИК KP.RU