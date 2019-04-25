В Тамбовской области пенсионерка "забаррикадировала" свой дом алкоголем

СЕГОДНЯ 10:27 2019-04-25T10:27:47+03:00

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70-летняя пенсионерка торговала в Мичуринске алкогольной продукции с признаками контрафакта. Пожилая женщина реализовывала алкоголь различных наименований прямо в собственном доме. Спиртное хранилось у пенсионерки повсюду - в доме, в сарае, шкафах, даже в микроволновой печи было припрятано несколько бутылок.

Фото: пресс-служба УМВД по Тамбовской области

В общей сложности оперативники из незаконного оборота изъяли у нее более одной тысячи бутылок алкоголя - 650 литров. 25 наименований насчитали полицейские, изымая контрафакт. От недорогих - водки, вина, шампанского, коньяка - до солидных марок.

Фото: пресс-служба УМВД по Тамбовской области

- Весь алкоголь отправлен на экспертизу, после которой в отношении гражданки будет принято соответствующее процессуальное решение, - сообщает пресс-служба УМВД по Тамбовской области. - Ранее пожилая женщина уже неоднократно привлекалась к административной ответственности за аналогичные противоправные деяния.

ИСТОЧНИК KP.RU