2019-04-25T09:59:27+03:00
Происшествия

В Тамбове водитель «Renault Logan» врезался в мотоциклиста: пострадавшего доставили в больницу

Авария случилась на нерегулируемом перекрестке
Ирина БУРЯКОВА
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Фото: пресс-служба УГИБДД по Тамбовской областиФото: пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
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24 апреля примерно в 15 часов 50 минут в Тамбове на нерегулируемом перекрестке улиц Северо-Западная и Агапкина около дома №16 произошло дорожно-транспортное происшествие.

Фото: пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Фото: пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

- Водитель автомобиля «Renault Logan», 38-летний мужчина, при совершении маневра поворота налево допустил столкновение с мотоциклом «XGJ 150-23 Patron Sport», под управлением 29-летнего мужчины, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.

В результате этой аварии пострадал водитель мотоцикла. С травмами на автомобиле скорой медицинской помощи его доставили во вторую городскую больницу имени Архиепископа Луки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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