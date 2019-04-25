Служебная собака обнаружила взрывчатые вещества на Тамбовщине
На днях в Моршанске полицейские возбудили уголовное дело по факту незаконного оборота взрывчатых веществ. В ходе его расследования следователем были назначены обыски в квартирах, частных домах и гаражах подозреваемых. В следственно-оперативную группу был включен и кинолог Борис Ерошин со служебной собакой по кличке Барди. Перед ними была поставлена задача: обнаружить спрятанные взрывчатые вещества по месту жительства подозреваемых, если они имелись.
Фото: пресс-служба УМВД по Тамбовской области
Полицейский и Барди осмотрели все помещения, в одном из которых была обнаружена банка с порохом и боевые патроны. Взрывчатые вещества изъяли и направили на экспертизу.
- В итоге следствие получило неопровержимые доказательства причастности одного из подозреваемых к незаконному обороту взрывчатых веществ, - отмечают в пресс-службе УМВД по Тамбовской области.
Фото: пресс-служба УМВД по Тамбовской области
Полицейский-кинолог Борис Ерошин уже четыре года служит вместе со своим питомцем - ротвейлером по кличке Барди. Основное направление - это поиск и обнаружение взрывных устройств и боеприпасов. В последнее время в связи с ростом сигналов о возможном заложенном взрывном устройстве напарники стали чаще выезжать в крупные супермаркеты и торговые центры, школы и больницы, учебные заведения для поиска опасных предметов.
Фото: пресс-служба УМВД по Тамбовской области
ИСТОЧНИК KP.RU