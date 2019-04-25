Служебная собака обнаружила взрывчатые вещества на Тамбовщине

СЕГОДНЯ 09:30 2019-04-25T09:38:06+03:00

Во время обысков по возбужденному уголовному делу кинолог с помощью ротвейлера Барди обнаружил спрятанные порох и патроны

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На днях в Моршанске полицейские возбудили уголовное дело по факту незаконного оборота взрывчатых веществ. В ходе его расследования следователем были назначены обыски в квартирах, частных домах и гаражах подозреваемых. В следственно-оперативную группу был включен и кинолог Борис Ерошин со служебной собакой по кличке Барди. Перед ними была поставлена задача: обнаружить спрятанные взрывчатые вещества по месту жительства подозреваемых, если они имелись.

Фото: пресс-служба УМВД по Тамбовской области

Полицейский и Барди осмотрели все помещения, в одном из которых была обнаружена банка с порохом и боевые патроны. Взрывчатые вещества изъяли и направили на экспертизу.

- В итоге следствие получило неопровержимые доказательства причастности одного из подозреваемых к незаконному обороту взрывчатых веществ, - отмечают в пресс-службе УМВД по Тамбовской области.

Фото: пресс-служба УМВД по Тамбовской области

Полицейский-кинолог Борис Ерошин уже четыре года служит вместе со своим питомцем - ротвейлером по кличке Барди. Основное направление - это поиск и обнаружение взрывных устройств и боеприпасов. В последнее время в связи с ростом сигналов о возможном заложенном взрывном устройстве напарники стали чаще выезжать в крупные супермаркеты и торговые центры, школы и больницы, учебные заведения для поиска опасных предметов.

Фото: пресс-служба УМВД по Тамбовской области

ИСТОЧНИК KP.RU