25 медиков поехали работать в тамбовские села

СЕГОДНЯ 17:59 2019-04-24T17:59:20+03:00

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В управлении здравоохранения Тамбовской области подписали соглашения с первыми в этом году участниками программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер». В сельские больницы пришли на работу 8 врачей и 17 фельдшеров.

Программа «Земский доктор» призвана решить проблему нехватки кадров в сельских больницах. Она действует в нашем регионе с 2012 года. За это время ее участниками стали 415 врачей. Каждый специалист, решивший лечить людей в глубинке, получает компенсационную выплату в размере 1 миллион рублей.

С 2018 года программа распространилась и на небольшие городские поселения. Кроме того, начала действовать программа «Земский фельдшер», участниками которой стали 50 фельдшеров. Они устроились работать в сельские ФАПы и станции скорой помощи. Земские фельдшеры получают компенсационную выплату в размере 500 тысяч рублей.

- Программа «Земский доктор» доказала свою эффективность. Обеспеченность врачами сельских больниц в период с 2012 по 2018 годы увеличилась почти в 2 раза. На село приезжают, как молодые специалисты, так и врачи с опытом, в том числе и из других регионов. Теперь нам очень помогает еще и программа «Земский фельдшер». Благодаря трудоустройству фельдшеров в ФАПы повышается качество и доступность медицинской помощи, а это и есть наша главная цель, - цитирует пресс-служба администрации Тамбовской области начальника отдела регионального управления здравоохранения Марию Шерстеникину.

В управлении здравоохранения области рассчитывают, что до конца года участниками программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер» смогут стать 35 врачей и 30 фельдшеров.

ИСТОЧНИК KP.RU