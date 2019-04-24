Юрлицо, давшее 780 тысяч рублей в качестве взятки тамбовскому МЧСнику, заплатит штраф

СЕГОДНЯ 17:36 2019-04-24T17:36:18+03:00

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В Тамбовской области прокуратура привлекла к административной ответственности юридическое лицо - ООО «СПМ-68». По данным ведомства, с сентября 2014 года по июнь 2015 года представители этой организации передали сотруднику ГУ МЧС по Тамбовской области в качестве взятки 780 тысяч рублей. В этой связи прокуратура возбудила в отношении ООО «СПМ-68» дело об административном правонарушении. По результатам его рассмотрения мировой суд привлек юридическое лицо к административной ответственности в виде штрафа в размере 1 миллион рублей.

- Ранее приговором суда работник ГУ МЧС по Тамбовской области был осужден за получение взятки к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с лишением права занимать определенные должности сроком на 3 года, - сообщает пресс-служба прокуратуры Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU