Парк культуры в Тамбове открывает сезон

СЕГОДНЯ 16:45 2019-04-24T16:45:48+03:00

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Администрация городского парка культуры и отдыха сообщает об открытии очередного весенне-летнего сезона, которое пройдет с 1 по 5 мая.

- В эти дни горожан ждут насыщенные концертно — развлекательные мероприятия, новые анимационные программы, конкурсы, призы, работа аттракционов и море положительных эмоций, - говорят организаторы.

Старт весенне-летнему сезону в парке даст «Воробьиная дискотека», она пройдет 1 мая с 11 до 13 часов. С 13 до 15 часов в рамках программы «Супер-малыш» состоятся спортивные забеги и викторины. С 15 до 16 часов горожан приглашают на масте- класс «Мир, труд, парк», где их научат делать бумажных голубей. С 16 до 18 часов в парке пройдет церемония открытия, гостей праздника ждет концертно-развлекательная программа «Здравствуй, парк», продолжится вечер выступлением кавер-группы. В остальные выходные дни мероприятия в парке будут начинаться в 11 часов и завершаться в 18 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU