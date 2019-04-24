В Тамбове к многоэтажке на Энгельса тянут газ

СЕГОДНЯ 15:58 2019-04-24T15:58:44+03:00

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В Тамбове, несмотря на протесты местных жителей, продолжается строительство восьмиэтажного жилого дома, который располагается в глубине частного сектора в квартале, обозначенном улицами Энгельса, Базарной, Пролетарской и Ржавской. Ранее к многоэтажке подвели канализацию, сейчас дом будут газифицировать, для этого движение по улице Энгельса снова перекроют.

- С целью обеспечения безопасности дорожного движения во время проведения работ по монтажу сетей газоснабжения с 25 по 30 апреля будет прекращено движение транспортных средств по улице Энгельса, в районе дома 57, - сообщили в городской администрации. - Обществу с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Строительная компания Жупиков» рекомендовано разработать схему установки временных дорожных знаков и ограждений для обозначения участка проведения работ, выполнить обустройство и обозначение маршрутов объезда, выставить ограждения и дорожные знаки на участке производства работ в соответствии со схемой, а также обеспечить освещение рабочей зоны в темное время суток.

ИСТОЧНИК KP.RU